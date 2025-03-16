США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о депортации в Сальвадор около 250 членов банды "Трен де Арагуа". Решение принято в соответствии с Законом об иностранных врагах.
Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты депортировали более 250 человек, которых считают членами венесуэльской банды "Трен де Арагуа", в Сальвадор.
Об этом сообщает SWI, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, государственный секретарь США Марко Рубио объявил в воскресенье, что согласно Закону об иностранных врагах, принятому накануне, более 250 человек, которых считают членами банды "Трен де Арагуа", отправили в Сальвадор, где президент страны Найиб Букеле предложил посадить их в тюрьму.
Кроме того, президент Букеле также потребовал отправить "двух опасных главарей" банды Mara Salvatrucha (MS-13) и 21 из их самых разыскиваемых членов, чтобы они предстали перед судом в Сальвадоре. Лидер Сальвадора предложил содержать этих лиц в "очень хороших тюрьмах" за справедливую цену, что, по мнению Рубио, позволит сэкономить средства американских налогоплательщиков.
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Рубио считал, что Дональд Трамп выполняет обещания, данные им американскому народу, и что высылка сотен жестоких преступников никогда бы не произошла ни при одном другом президенте США. Чтобы ускорить депортацию членов Трен де Арагуа, Трамп в эту субботу решил применить Закон об иностранных врагах, который приняли в 1798 году и не применяли со времен Второй мировой войны.
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Это полномочия военного времени, которые позволяют задерживать или депортировать граждан вражеской страны без слушания. Согласно этим полномочиям, все венесуэльцы старше 14 лет, которые считаются членами этой группы, находящиеся в США и не являющиеся натурализованными или законными постоянными жителями, подлежат задержанию, взятию под стражу и высылке как враждебные иностранцы.
Однако, перед этим федеральный судья Джеймс Боасберг временно отклонил применение этого закона в отношении пяти венесуэльцев, которые подлежали депортации. Судья запретил депортацию этих лиц, а также установил, что любой самолет с ними на борту, независимо от того, взлетает он или находится в воздухе, должен вернуться в США.
Напомним
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с правительством Сальвадора о размещении около 300 подозреваемых членов венесуэльской банды Трен де Арагуа в тюрьме центральноамериканской страны.