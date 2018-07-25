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Проезд гондолой по 8 гривен: соцсети отреагировали на затопленный Киев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Ливень в Киеве затопил некоторые улицы и подземные переходы. Киевляне сделали огромное количество фото непогоды, а затем прибегли к фотожабам. УНН собрал самые смешные из них.

Одной из самых популярных фотожаб сейчас является изображение городского головы Киева Виталия Кличко, который как бы "купается" в луже.

"Мэр отметил, что теперь Киев будет обеспечен не только спортивными площадками, но и местами для занятия водными видами спорта", - прокомментировал изображения пользователь Тарас Мищенко.

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Также мэру Киева вспомнили и повышение цен на общественный транспорт, и предположили, что гондолы также будут стоить по 8 гривен.

Напомним, пользователь Twitter под ником "Йстп" призвал американского изобретателя Илона Маска отправить в Киев субмарину для спасения людей в столичных подземных переходах.

Как сообщал УНН, в Киевском метрополитене заверили, что подтопленных станций нет.

Украинские Национальные Новости

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