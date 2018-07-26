Последствия непогоды в Киеве: поваленные деревья с билбордом и подтопления
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В результате непогоды с проливным дождем, который накануне обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, которые уже в подавляющем большинстве случаев убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачано 3402 куб. м воды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.
Так, на улице Довнар-Запольского на проезжую часть дороги упали два дерева. Проезжую часть уже освободили.
Также на проспекте Победы, 53, повалился билборд. Щит упал на крышу припаркованной машины. Вместе с тем, рядом на другой автомобиль упало дерево.
Тем временем на улице Гарматная, 2, убрано одно дерево, как и на улице Дегтяревской, 21. На улице Жилянской, 83/53, во дворе жилого дома, на автомобиль также упало дерево. Кроме того, на улице Янгеля, 2, дерево упало во дворе жилого жилого.
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По данным столичных спасателей, осталось завершить работы по ликвидации последствий через поваленный ствол дерева на 5-этажный жилой дом по улице Щербаковская, 32/38. Работы частично приостановлены в связи с отсутствием на данный момент крупногабаритного автокрана 40 метров, добавили в ведомстве.
Также, по состоянию на утро четверга, из подтопленных мест в столице откачано 3402 куб. м воды.
В частности, провели откачку воды из Соломенского райсуда, проводились работы по откачке воды из подземного перехода на проспекте Победы, а также с проезжей части дороги на перекрестке улицы Телиги и улицы Щусева, как и из подземного перехода в районе Шулявского моста.
Напомним, непогода повредила столичный путепровод.