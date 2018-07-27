В Ровно бушевала стихия: после ливня затопило город
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В городе Ровно в четверг, 26 июля, вечером произошла сильный ливень, который затопил улицы города и вызвала мгновенный транспортный коллапс. Спасатели областного центра четыре раза оказывали помощь населению по освобождению проезжих частей дорог. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, передает УНН.
“За прошедшие сутки спасатели областного центра четыре раза оказывали помощь населению по освобождению проезжих частей дорог от поваленных деревьев в результате непогоды”, — говорится в сообщении.
В городе Ровно 26 июля произошел сильный ливень, который затопил улицы города. Об этом сообщают жители города и публикуют кадры потопов на страницах соцсетей.
На улице Виденской из-за затопления образовался затор. По улице Степана Бандеры вода подошла к подъездам домов и залила дворы.
Также сильный потоп был на улице Княгини Ольги. В некоторых местах вода достигала колена и пешеходы переходили дороги вброд.
Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали потопы в большинстве городов Украины, привели к кратковременному транспортному коллапск в столице.
Из-за непогоды 25 июля в Киеве были повалены деревья, упал билборд, произошло размывание моста, подтопление подземных переходов возле станций метро. Проделки стихии вызвали волну насмешек в соцсетях.