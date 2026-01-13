У Раду надійшло подання про призначення Наталухи головою Фонду держмайна - нардеп

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
12:46 • 7092 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 12512 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 17283 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 29257 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46430 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35248 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33619 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56528 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 23065 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23696 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
80%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 4182 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 7296 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 5584 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 15099 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 14114 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 7092 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 14323 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56528 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 51192 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 57044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42777 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37436 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42697 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44512 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100639 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

У Раду надійшло подання про призначення Наталухи головою Фонду держмайна - нардеп

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Голосування очікується сьогодні після засідання Комітету з питань економічної політики.

У Раду надійшло подання про призначення Наталухи головою Фонду держмайна - нардеп

У Верховну Раду надійшло подання від прем'єрки Юлії Свириденко щодо призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Від Премʼєра зайшло подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна 

- повідомив нардеп.

За його словами, "зараз буде Комітет з питань економічної політики (яке він очолював) і сьогодні голосування".

Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1392 перегляди

Додамо

На офіційному сайті ВР подання щодо призначення Наталухи головою ФДМУ наразі не оприлюднено.

Профільні комітети підтримали призначення Федорова міністром оборони, а Шмигаля - міністром енергетики13.01.26, 15:41 • 562 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Ярослав Железняк