У Раду надійшло подання про призначення Наталухи головою Фонду держмайна - нардеп
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Голосування очікується сьогодні після засідання Комітету з питань економічної політики.
У Верховну Раду надійшло подання від прем'єрки Юлії Свириденко щодо призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Від Премʼєра зайшло подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна
За його словами, "зараз буде Комітет з питань економічної політики (яке він очолював) і сьогодні голосування".
Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1392 перегляди
Додамо
На офіційному сайті ВР подання щодо призначення Наталухи головою ФДМУ наразі не оприлюднено.
Профільні комітети підтримали призначення Федорова міністром оборони, а Шмигаля - міністром енергетики13.01.26, 15:41 • 562 перегляди