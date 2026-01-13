Профільні комітети підтримали призначення Федорова міністром оборони, а Шмигаля - міністром енергетики

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
12:46 • 5356 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 11599 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 16366 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 28508 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 45732 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 34907 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33342 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55940 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22996 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23662 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 11830 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 6212 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 4546 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 14478 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 12992 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 5348 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 13163 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55938 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 50671 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 56541 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42447 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37177 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42462 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44287 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100418 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Профільні комітети підтримали призначення Федорова міністром оборони, а Шмигаля - міністром енергетики

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони України. Крім того, Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики - першого віце-премʼєр-міністра України.

Профільні комітети підтримали призначення Федорова міністром оборони, а Шмигаля - міністром енергетики

Комітет Ради з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Комітет з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони 

- повідомив нардеп у Telegram.

Зеленський запропонував Раді кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони13.01.26, 14:59 • 920 переглядiв

Додамо

Крім того, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики - першого віце-премʼєр-міністра України.

Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1216 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Олексій Гончаренко
Рада національної безпеки і оборони України
Україна