Профільні комітети підтримали призначення Федорова міністром оборони, а Шмигаля - міністром енергетики
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони України. Крім того, Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики - першого віце-премʼєр-міністра України.
Комітет Ради з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Комітет з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони
Зеленський запропонував Раді кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони13.01.26, 14:59 • 920 переглядiв
Додамо
Крім того, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики - першого віце-премʼєр-міністра України.
Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1216 переглядiв