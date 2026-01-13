Профильные комитеты поддержали назначение Федорова министром обороны, а Шмыгаля - министром энергетики

$43.260.18
Эксклюзив
12:46 • 5890 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22 • 11928 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 16703 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 28787 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 45994 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35020 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33434 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 56123 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 23014 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23673 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
публикации
Эксклюзивы
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 12086 просмотра
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 6602 просмотра
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД13 января, 05:44 • 4912 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 14724 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 13437 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 5890 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 13533 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 56123 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 50834 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 56705 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубио
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Донецкая область
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 42579 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 37260 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 42537 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 44356 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 100486 просмотра
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136

Профильные комитеты поддержали назначение Федорова министром обороны, а Шмыгаля - министром энергетики

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны Украины. Кроме того, Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины.

Профильные комитеты поддержали назначение Федорова министром обороны, а Шмыгаля - министром энергетики

Комитет Рады по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Комитет по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны 

- сообщил нардеп в Telegram.

Зеленский предложил Раде кандидатуру Федорова на должность министра обороны13.01.26, 14:59 • 1014 просмотров

Добавим

Кроме того, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины.

Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1272 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Кабинет Министров Украины
Алексей Гончаренко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина