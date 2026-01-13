Профильные комитеты поддержали назначение Федорова министром обороны, а Шмыгаля - министром энергетики
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны Украины. Кроме того, Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины.
Комитет Рады по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Комитет по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны
Кроме того, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины.
