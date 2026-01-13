Зеленский предложил Раде кандидатуру Федорова на должность министра обороны

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
12:46 • 4576 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22 • 11236 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 15955 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 28200 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 45455 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 34739 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33228 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 55668 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22981 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23655 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 11575 просмотра
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 5808 просмотра
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД13 января, 05:44 • 4324 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 14230 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 12529 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 4616 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 12649 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 55676 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 50427 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 56318 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 42264 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 37053 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 42347 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 44176 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 100307 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор

Зеленский предложил Раде кандидатуру Федорова на должность министра обороны

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Детали этого предложения сейчас дополняются.

Зеленский предложил Раде кандидатуру Федорова на должность министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как указано на официальном сайте ВР, Зеленский 13 января внес Проект Постановления о назначении Федорова М.А. на должность министра обороны Украины № 14377.

Рада поддержала отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации13.01.26, 13:54 • 1254 просмотра

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, далее должно состояться заседание Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и затем (последним вопросом) голосование сегодня в зале.

Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1108 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Украина