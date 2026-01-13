Зеленский предложил Раде кандидатуру Федорова на должность министра обороны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Детали этого предложения сейчас дополняются.
Детали
Как указано на официальном сайте ВР, Зеленский 13 января внес Проект Постановления о назначении Федорова М.А. на должность министра обороны Украины № 14377.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, далее должно состояться заседание Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и затем (последним вопросом) голосование сегодня в зале.
