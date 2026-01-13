Зеленський запропонував Раді кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Деталі щодо цієї пропозиції наразі доповнюються.
Деталі
Як зазначено на офіційному сайті ВР, Зеленський 13 січня вніс Проект Постанови про призначення Федорова М.А. на посаду міністра оборони України № 14377.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, далі має відбутися засідання Комітету ВРУ з питань нацбезпеки і потім (останнім питанням) голосування сьогодні у залі.
