Ексклюзив
12:46 • 2374 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 10257 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 15018 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 27427 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 44743 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 34346 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32950 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55018 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22942 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23627 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
12:46 • 2440 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист Нацбанку
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55031 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 49833 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 55772 перегляди
Зеленський запропонував Раді кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Деталі щодо цієї пропозиції наразі доповнюються.

Зеленський запропонував Раді кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський вніс у Раду кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначено на офіційному сайті ВР, Зеленський 13 січня вніс Проект Постанови про призначення Федорова М.А. на посаду міністра оборони України № 14377.

Рада підтримала відставку Федорова з посади міністра цифрової трансформації13.01.26, 13:54 • 1034 перегляди

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, далі має відбутися засідання Комітету ВРУ з питань нацбезпеки і потім (останнім питанням) голосування сьогодні у залі.

Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 836 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Україна