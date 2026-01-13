В Раду поступило представление о назначении Наталухи главой Фонда госимущества - нардеп
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду представление о назначении Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. Голосование ожидается сегодня после заседания Комитета по вопросам экономической политики.
В Верховную Раду поступило представление от премьера Юлии Свириденко о назначении Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
От Премьера поступило представление на назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества
По его словам, "сейчас будет Комитет по вопросам экономической политики (который он возглавлял) и сегодня голосование".
На официальном сайте ВР представление о назначении Наталухи главой ФГИУ пока не обнародовано.
