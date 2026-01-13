$43.260.18
Эксклюзив
12:46 • 6858 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22 • 12390 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 17151 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 29151 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 46329 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35191 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33570 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 56418 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 23047 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23693 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
В Раду поступило представление о назначении Наталухи главой Фонда госимущества - нардеп

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду представление о назначении Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. Голосование ожидается сегодня после заседания Комитета по вопросам экономической политики.

В Раду поступило представление о назначении Наталухи главой Фонда госимущества - нардеп

В Верховную Раду поступило представление от премьера Юлии Свириденко о назначении Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

От Премьера поступило представление на назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества

- сообщил нардеп.

По его словам, "сейчас будет Комитет по вопросам экономической политики (который он возглавлял) и сегодня голосование".

Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком13.01.26, 14:34 • 1362 просмотра

Добавим

На официальном сайте ВР представление о назначении Наталухи главой ФГИУ пока не обнародовано.

Профильные комитеты поддержали назначение Федорова министром обороны, а Шмыгаля - министром энергетики13.01.26, 15:41 • 504 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Ярослав Железняк