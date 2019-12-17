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У Раді Європи вважають, що Польща не виконує антикорупційні рекомендації ЄС

У Раді Європи вважають, що Польща не виконує антикорупційні рекомендації ЄС

Київ • УНН

 • 15388 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Антикорупційна група Ради Європи GRECO закидає Польщі невиконання рекомендацій ЄС щодо парламенту та органів юстиції. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

"З 22-х рекомендацій для парламенту та органів юстиції запроваджені лише вісім, йдеться у звіті Групи держав у Раді Європи проти корупції (GRECO), оприлюдненому в Страсбурзі у понеділок, 16 грудня. Експерти GRECO оцінили такий стан речей як незадовільний та вимагають від Польщі щонайпізніше до кінця 2020 року подати звіт про прогрес у реалізації рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, у звіті йдеться про те, що ситуація в парламенті не змінилась з 2014 року, коли був оприлюднений відповідний звіт ЄС. Тоді ЄС рекомендував Польщі зробити більш прозорими відносини між парламентарями та лобістами, а також розробити етичні правила задля уникнення можливих конфліктів інтересів.

"Що стосується органів юстиції, то GRECO вбачає необхідність у виконанні ухвалених щодо Польщі як члена ЄС рішень. Так, у 2017 році Польща знизила пенсійний вік для суддів для того, як вважали критики, щоб примусово відправити на пенсію чинних суддів вищого судового органу країни, а також визначення в ручному режимі тих суддів, які можуть здійснювати правосуддя надалі. Суд ЄС зобов'язав Польщу скасувати це рішення, оскільки воно впливає на незалежність суддів", - пише видання.

Також у GRECO звернули увагу на низку дисциплінарних проваджень щодо суддів, якими, вважають експерти, здійснюється тиск на тих з них, які ухвалювали політично небажані рішення або критикували судову реформу в країні. Польща до цього часу не змінила процедуру обрання членів ради правосуддя, яка, на думку експертів, є недостатньо незалежною від парламенту та уряду.

Варто відзначити, консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Раді Європи розкритикували Угорщину за незадовільну боротьбу з корупцією.

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