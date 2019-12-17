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В Совете Европы считают, что Польша не выполняет антикоррупционные рекомендации ЕС

В Совете Европы считают, что Польша не выполняет антикоррупционные рекомендации ЕС

Киев  •  УНН

 • 15387 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Антикоррупционная группа Совета Европы GRECO считает, что Польша не выполняет рекомендации ЕС в отношении парламента и органов юстиции. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

"С 22-х рекомендаций для парламента и органов юстиции введены только восемь, говорится в отчете Группы государств в Совете Европы против коррупции (GRECO), обнародованном в Страсбурге в понедельник, 16 декабря. Эксперты GRECO оценили такое положение вещей как неудовлетворительное и требуют от Польши позднее до конца 2020 года представить отчет о прогрессе в реализации рекомендаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, в отчете говорится, что ситуация в парламенте не изменилась с 2014 года, когда был обнародован соответствующий отчет ЕС. Тогда ЕС рекомендовал Польше сделать более прозрачными отношения между парламентариями и лоббистами, а также разработать этические правила во избежание возможных конфликтов интересов.

"Что касается органов юстиции, то GRECO видит необходимость в выполнении принятых в отношении Польши как члена ЕС решений. Так, в 2017 году Польша снизила пенсионный возраст для судей для того, как считали критики, чтобы принудительно отправить на пенсию действующих судей высшего судебного органа страны, а также определение в ручном режиме тех судей, которые могут осуществлять правосудие в дальнейшем. Суд ЕС обязал Польшу отменить это решение, поскольку оно влияет на независимость судей", - пишет издание.

Также в GRECO обратили внимание на ряд дисциплинарных производств в отношении судей, которыми, как считают эксперты, оказывается давление на тех из них, которые принимали политически нежелательные решения или критиковали судебную реформу в стране. Польша до сих пор не изменила процедуру избрания членов совета правосудия, которая, по мнению экспертов, недостаточно независима от парламента и правительства.

Стоит отметить, консервативная партия "Право и справедливость", которая в 2015 году пришла к власти, осуществила судебную реформу, по которой критически высказывались как местные юристы, так и Европейская Комиссия.

Как сообщалось ранее в УНН, в Совете Европы раскритиковали Венгрию за неудовлетворительную борьбу с коррупцией.

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