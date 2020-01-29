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У Раді Європи стурбовані законопроектом Мінкульту про дезінформацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Раді Європи стурбовані деякими положеннями проекту Закону Міністерства культури про протидію дезінформації, а саме пропозицією запровадити різний статус для журналістів, що впливатиме на їхній захист. Про це під час публічного громадського обговорення проекту Закону "Про медіа" №2693 повідомила заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, передає кореспондент УНН.

У Раді Європи стурбовані законопроектом Мінкульту про дезінформацію

Так, у Раді Європи сподіваються, що законопроект про протидію дезінформації, як і законопроект "Про медіа", обговорять належним чином з представниками медіаспільноти і врахують усі побоювання та занепокоєння, що мають місце на сьогодні.

"Я хочу сказати, що на платформі Ради Європи щодо захисту журналістики та журналістів з’явилось повідомлення про загрозу свободі слова, і в Раді Європи є певна стурбованість щодо безпідставного звуження прав журналістів, порівняно з правами "професійних" журналістів, адже законопроектом пропонується запровадити різний рівень захисту журналістів та "професійних" журналістів, для чого, на наш погляд, не існує об’єктивних підстав. Тож, сподіваємось, що цей законопроект буде належним чином обговорений і, можливо, напрацьовано альтернативні положення, що сприятимуть збалансуванню різних точок, бачень у цьому законопроекті, і також врахують положення ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що зокрема говорить про кримінальну відповідальність журналістів", - повідомила Литвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОБСЄ виказали стурбованість законопроектом Мінкульту про дезінформацію.

Нагадаємо, у межах проекту Закону про протидію дезінформації, в Україні планують створити організації журналістських об’єднань, а також посилити захист "професійних" журналістів на державному рівні.

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