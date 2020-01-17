В Україні планують запровадити деякі зміни щодо статусу журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У межах проекту Закону про протидію дезінформації, в Україні планують створити організації журналістських об’єднань, а також посилити захист “професійних” журналістів на державному рівні. Про це у ході презентації законопроекту розповів заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, передає кореспондент УНН.
Так, у міністерстві вважають, що журналіст виступає медіатором між суспільством і державою, тож має бути захищеним, але й відповідальним за те, щоб суспільство отримувало дійсно достовірну інформацію.
“Відповідь на цей виклик — самоврядування. Створення організацій журналістського самоврядування, яке має захищати інтереси журналістів, має бути дуже важливим елементом в цій системі. Як я казав раніше, не достатньо закону, має бути з усіх боків системний підхід”, — повідомив Максимчук.
Так, у проекті Закону буде передбачена організація журналістського самоврядування, яка видаватиме посвідчення професійного журналіста. Цей законопроект передбачає декілька статусів журналіста: є “звичайний журналіст, який не обмежується, працює, збирає інформацію, але до професійних журналістів належать ті, які визнають етичний кодекс, працюють за ним, і, власне, отримують посилений захист від держави”.
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У міністерстві зазначили, що саме ті журналісти, що дотримуються етичного кодексу, зможуть отримати наступну допомогу від держави: “По-перше, особливий порядок слідчих дій щодо професійних журналістів, тобто процедура розслідування, і завжди при розслідуванні кримінальної справи або проведенні слідчих дій щодо журналіста має бути присутній представник самоврядної журналістської організації з адвокатурою, коли викликається на будь-яку слідчу дію представник самоврядної організації. Так само, там має бути присутнім адвокат, який обов’язково контролює дотримання слідчими органами процедур і норм Кримінально-процесуального кодексу”, — розповів заступник міністра.
Так, проект закону також передбачає; безкоштовну правову допомогу журналістам за рахунок держави у кримінальних справах; фізичну охорону журналістам і членам їхньої сім’ї, якщо є загроза здоров’ю, сім’ї або майну.
Розширюється коло осіб по статтях щодо перешкоджання журналістської діяльності. Вводиться роль оператора — розширюється і на фотокореспондентів.
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