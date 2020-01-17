В Україні планують запровадити деякі зміни щодо статусу журналіста

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 2098 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 35036 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 34069 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 35431 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 243434 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165059 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 138799 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140361 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151938 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149396 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.7м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 44400 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24205 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41066 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 40428 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 12087 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 35056 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 243448 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 199520 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 316822 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 336627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 1040 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41118 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24252 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64842 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47122 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

В Україні планують запровадити деякі зміни щодо статусу журналіста

Київ • УНН

 • 13560 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У межах проекту Закону про протидію дезінформації, в Україні планують створити організації журналістських об’єднань, а також посилити захист “професійних” журналістів на державному рівні. Про це у ході презентації законопроекту розповів заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, передає кореспондент УНН.

В Україні планують запровадити деякі зміни щодо статусу журналіста

Так, у міністерстві вважають, що журналіст виступає медіатором між суспільством і державою, тож має бути захищеним, але й відповідальним за те, щоб суспільство отримувало дійсно достовірну інформацію.

“Відповідь на цей виклик — самоврядування. Створення організацій журналістського самоврядування, яке має захищати інтереси журналістів, має бути дуже важливим елементом в цій системі. Як я казав раніше, не достатньо закону, має бути з усіх боків системний підхід”, — повідомив Максимчук.

Так, у проекті Закону буде передбачена організація журналістського самоврядування, яка видаватиме посвідчення професійного журналіста. Цей законопроект передбачає декілька статусів журналіста: є “звичайний журналіст, який не обмежується, працює, збирає інформацію, але до професійних журналістів належать ті, які визнають етичний кодекс, працюють за ним, і, власне, отримують посилений захист від держави”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бородянський проігнорував дискусію щодо жорсткого регулювання журналістської діяльності

У міністерстві зазначили, що саме ті журналісти, що дотримуються етичного кодексу, зможуть отримати наступну допомогу від держави: “По-перше, особливий порядок слідчих дій щодо професійних журналістів, тобто процедура розслідування, і завжди при розслідуванні кримінальної справи або проведенні слідчих дій щодо журналіста має бути присутній представник самоврядної журналістської організації з адвокатурою, коли викликається на будь-яку слідчу дію представник самоврядної організації. Так само, там має бути присутнім адвокат, який обов’язково контролює дотримання слідчими органами процедур і норм Кримінально-процесуального кодексу”, — розповів заступник міністра.

Так, проект закону також передбачає; безкоштовну правову допомогу журналістам за рахунок держави у кримінальних справах; фізичну охорону журналістам і членам їхньої сім’ї, якщо є загроза здоров’ю, сім’ї або майну.

Розширюється коло осіб по статтях щодо перешкоджання журналістської діяльності. Вводиться роль оператора — розширюється і на фотокореспондентів.

Раніше УНН писав, що Бородянський пояснив термін “стандарт новин” в Указі Зеленського

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86