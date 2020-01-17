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В Украине планируют ввести некоторые изменения относительно статуса журналиста

Киев • УНН

 • 13560 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В рамках проекта Закона о противодействии дезинформации, в Украине планируют создать организации журналистских объединений, а также усилить защиту “профессиональных” журналистов на государственном уровне. Об этом в ходе презентации законопроекта рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, передает корреспондент УНН.

В Украине планируют ввести некоторые изменения относительно статуса журналиста

Так, в министерстве считают, что журналист выступает медиатором между обществом и государством, поэтому должен быть защищен, но и ответственным за то, чтобы общество получало действительно достоверную информацию.

“Ответ на этот вызов — самоуправление. Создание организаций журналистского самоуправления, которое должно защищать интересы журналистов, должно быть очень важным элементом в этой системе. Как я говорил ранее, недостаточно закона, должен быть со всех сторон системный подход”, — сообщил Максимчук.

Так, в проекте закона будет предусмотрена организация журналистского самоуправления, которая будет выдавать удостоверение профессионального журналиста. Этот законопроект предусматривает несколько статусов журналиста: есть “обычный журналист, который не ограничивается, работает, собирает информацию, но до профессиональных журналистов относятся те, которые признают этический кодекс, работают за ним, и, собственно, получают усиленную защиту от государства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бородянский проигнорировал дискуссию по жесткому регулированию журналистской деятельности

В министерстве отметили, что именно те журналисты, придерживающиеся этического кодекса, смогут получить следующую помощь от государства: “Во-первых, особый порядок следственных действий в отношении профессиональных журналистов, то есть процедура расследования, и всегда при расследовании уголовного дела или проведении следственных действий в отношении журналиста должен присутствовать представитель самоуправляющейся журналистской организации с адвокатурой, когда вызывается на любую следственное действие представитель самоуправляющейся организации. Так же, там должен присутствовать адвокат, обязательно контролирует соблюдение следственными органами процедур и норм Уголовно-процессуального кодекса”, — рассказал замминистра.

Так, проект закона также предусматривает; бесплатную правовую помощь журналистам за счет государства по уголовным делам; физическую охрану журналистам и членам их семьи, если есть угроза здоровью, семье или имуществу.

Расширяется круг лиц по статьям о препятствовании журналистской деятельности. Вводится роль оператора — расширяется и на фотокорреспондентов.

Ранее УНН писал, что Бородянский объяснил термин “стандарт новостей” в Указе Зеленского

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