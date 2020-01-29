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В Совете Европы обеспокоены законопроектом Минкульта о дезинформации

Киев • УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Совете Европы обеспокоены некоторыми положениями проекта Закона Министерства культуры о противодействии дезинформации, а именно предложением ввести разный статус для журналистов, влиять на их защиту. Об этом во время публичного обсуждения проекта Закона "О медиа" №2693 сообщила заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко, передает корреспондент УНН.

В Совете Европы обеспокоены законопроектом Минкульта о дезинформации

Так, в Совете Европы надеются, что законопроект о противодействии дезинформации, как и законопроект "О медиа" обсудят должным образом с представителями медиасообщества и будут учтены все опасения и беспокойство, которые имеют место сегодня.

"Я хочу сказать, что на платформе Совета Европы по защите журналистики и журналистов появилось сообщение об угрозе свободе слова, и в Совете Европы есть определенная обеспокоенность относительно безосновательного сужения прав журналистов, по сравнению с правами "профессиональных" журналистов, ведь законопроектом предлагается ввести разный уровень защиты журналистов и "профессиональных" журналистов, для чего, на наш взгляд, не существует объективных оснований. Поэтому, надеемся, что этот законопроект будет должным образом обсужден и, возможно, наработаны альтернативные положение, способствующие сбалансированию различных точек, видений в этом законопроекте, и также учтут положения ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности говорит об уголовной ответственности журналистов", - сообщила Литвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ выразили обеспокоенность законопроектом Минкульта о дезинформации.

Напомним, в рамках проекта Закона о противодействии дезинформации, в Украине планируют создать организации журналистских объединений, а также усилить защиту "профессиональных" журналистов на государственном уровне.

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