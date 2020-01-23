В ОБСЄ виказали стурбованість законопроектом Мінкульта про дезінформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір висловив стурбованість низкою положень нового законопроекту про дезінформацію, який нещодавно представив Мінкульт. Про це повідомляється на сайті ОБСЄ, інформує УНН.
“Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно здійснюватися за рахунок свободи ЗМІ, а також шляхом втручання держави в зміст ЗМІ і організацію журналістської діяльності в країні”, — сказав Дезір. — “Більш того, чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечної інформації”.
“Боротьба з дезінформацією — законна мета”, — говорить Дезір. — “Але право кожного на свободу слова, яке закріплене в Конституції України, а також в її ОБСЄ і міжнародних зобов’язаннях, має повністю дотримуватися”.
“Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для розвінчання неправдивої інформації та розвиток медіа-грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та мають першорядне значення для забезпечення доступу до достовірної інформації”.
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Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури, молоді та спорту України опублікувало порівняльну таблицю “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації”.
Представник ОБСЄ нагадав, що ряд медіа-асоціацій та неурядових організацій, що займаються питаннями свободи ЗМІ, Національний Союз журналістів України і Європейська Федерація журналістів виступили з різкою критикою нового законопроекту, головним чином тому, що він передбачає надмірне втручання органів державного регулювання та контролю у сферу ЗМІ і завдає шкоди саморегулювання журналістів.
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Дезір заявив, що готовий брати участь в дискусіях з органами влади і провести юридичну експертизу законопроекту, щоб переконатися, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ і його повну відповідність міжнародним стандартам.