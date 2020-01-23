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В ОБСЕ выразили обеспокоенность законопроектом Минкульта про дезинформацию

Киев • УНН

 • 15709 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность рядом положений нового законопроекта о дезинформации, который недавно представил Минкульт. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ, передает УНН.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность законопроектом Минкульта про дезинформацию

“Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно осуществляться за счет свободы СМИ, а также путем вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране”, — сказал Дезир. — “Более того, действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации”.

“Борьба с дезинформацией — законная цель”, — говорит Дезир. — “Но право каждого на свободу слова, которое закреплено в Конституции Украины, а также в ее ОБСЕ и международных обязательствах, имеет полностью соблюдать”.

“Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для развенчания ложной информации и развитие медиа-грамотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и имеют первостепенное значение для обеспечения доступа к достоверной информации”.

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Напомним, недавно Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало сравнительную таблицу “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации”.

Представитель ОБСЕ напомнил, что ряд медиа-ассоциаций и неправительственных организаций, занимающихся вопросами свободы СМИ, Национальный Союз журналистов Украины и Европейская Федерация журналистов выступили с резкой критикой нового законопроекта, главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное вмешательство органов государственного регулирования и контроля в сфере СМИ и наносит ущерб саморегулирования журналистов.

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Дезир заявил, что готов участвовать в дискуссиях с органами власти и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы убедиться, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и его полное соответствие международным стандартам.

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