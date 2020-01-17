Мінкульт: ЗМІ зможуть отримувати знак якості за дотримання журналістської етики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство культури, молоді та спорту планує створити незалежну організацію, що присвоюватиме засобам масової інформації знак якості, так званий "індекс довіри". Про це під час презентації проекту закону про протидію дезінформації розповів заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, передає кореспондент УНН.
"Індекс довіри – це такий спеціальний знак якості, який добровільно присвоюється медіа, що дотримуються журналістської етики. Це відбувається за заявою медіа, ніяким чином не насильно - тобто добровільно, медіа, які вважають, що вони дотримуються стандартів, працюють за методологією, критеріями і гідні отримати цей знак якості - умовний "індекс довіри", можуть звернутись до однієї з незалежних організацій", - розповів заступник міністра.
Так, у міністерстві вважають, що цю відзнаку медіа зможуть використовувати при популяризації та при інформуванні суспільства.
"Так споживачеві інформації повідомляється, що цьому медіа можна довіряти, а інформація в ньому – достовірна. Проте, тільки медіа, що отримали "індекс довіри", мають право використовувати цей знак. Якщо ж медіа не зверталось, і не проходило цю процедуру - за це є відповідальність", - додає Максимчук.
Він також зазначив, що медіа компенсуються витрати на проведення перевірки, оскільки медіа проявляє свою повагу до суспільства, свій чесний і якісний підхід.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити посаду уповноваженого з питань інформації.