Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Новий законопроект Міністерства культури, молоді та спорту України про боротьбу з дезінформацією і регулювання діяльності ЗМІ було "категорично відкинуто" Європейською федерацією журналістів (EFJ). Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті EFJ, передає УНН.
"Уряд повинен строго дотримуватися журналістського саморегулювання і незалежності. Держава повинна створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого державного втручання і не позбавляючи журналістів їх прав. EFJ категорично відкидає будь-яку пропозицію, відповідно до якої держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів", - заявив генеральний секретар Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) Рікардо Гутьєррес, коментуючи законопроект.
Нагадаємо, в рамках проекту Закону про протидію дезінформації, в Україні планують створити організації журналістських об'єднань, а також посилити захист "професійних" журналістів на державному рівні.