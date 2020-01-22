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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Европейская федерация журналистов раскритиковала закон Бородянского о дезинформации

Киев • УНН

 • 20821 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Новый законопроект Министерства культуры, молодежи и спорта Украины о борьбе с дезинформацией и регулировании деятельности СМИ было “категорически отвергнуто” Европейской федерацией журналистов (EFJ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте EFJ, передаёт УНН.

Европейская федерация журналистов раскритиковала закон Бородянского о дезинформации

“Правительство должно строго соблюдать журналистское саморегулирование и независимость. Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого государственного вмешательства и не лишая журналистов их прав. EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов”, — заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьеррес, комментируя законопроект.

Напомним, в рамках проекта Закона о противодействии дезинформации, в Украине планируют создать организации журналистских объединений, а также усилить защиту “профессиональных” журналистов на государственном уровне.

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