У Раді хочуть звернутися до ООН, ПАРЄ та інших організацій із закликом визнати білорусь державою-агресором
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання білорусі державою-агресором, передає УНН з посиланням на ВР.
Деталі
Зазначається, що беручи до уваги небажання білорусі припинити дозволяти російській федерації використовувати свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для вторгнення на суверенну територію України всупереч міжнародним зобов’язанням, необхідним є визнати республіку білорусь державою-агресором.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставили в білорусь
Проект звернення Верховної Ради України спрямовано на:
• привернення уваги світової спільноти до фактів сприяння та підтримки республікою білорусь агресії російської федерації проти України, використання території, інфраструктури Республіки Білорусь для здійснення терористичних атак на територію України, що посилює спроможність російської федерації вести бойові дії та спонукає її до ескалації збройної агресії проти України та всього цивілізованого світу;
• невідкладне ініціювання на міжнародному рівні заходів, здатних попередити допомогу та сприяння державі-терористу – російській федерації;
• притягнення до відповідальності посадових осіб республіки білорусь, стягнення репарацій та відшкодування завданих Україні збитків.
Також проект постанови зокрема, передбачає:
• визнання Республіки Білорусь державою-агресором;
• наголошення на недопустимості безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку агресії проти України;
• заклик до міжнародного співтовариства щодо визнання республіки білорусь державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм російської федерації, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку;
• заклик до Уряду України негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та республікою білорусь;
• заклик до міжнародних партнерів України посилити тиск на республіку білорусь, у тому числі шляхом запровадження секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб зупинити агресію та примусити білоруське керівництво припинити дозволяти використовувати територію республіки білорусь для вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та терористичних актів проти України та її громадян;
• заклик до урядів та парламентів іноземних держав сприяти наданню Україні необхідної військової допомоги з метою посилення її оборонних можливостей, гуманітарної допомоги для постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених осіб тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: лукашенко сприяє все більшому контролю рф над білоруссю - Держдеп США