путін заявив, що першу тактичну ядерну зброю вже доставлено до білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. російський диктатор володимир путін заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставили в білорусь. Про це УНН повідомляє з посиланням на слова путіна, які наводять російські ЗМІ.
Цитата
"Ми частину тактичної зброї перемістимо на білоруську територію. Перші ядерні заряди вже доставлені на територію білорусі. До кінця літа ми цю роботу виконаємо повністю. Це елемент саме стримування", – підкреслив він.
Нагадаємо
9 червня на зустрічі із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком путін заявив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі розпочнеться в липні 2023 року. За його словами, підготовка споруд для зберігання тактичної ядерної зброї в білорусі закінчується 7-8 липня, і одразу ж після цього російська сторона почне перевезення в країну тактичного ядерного озброєння.
Раніше в березні цього року путін заявив, що росія розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю: нібито до 1 липня там має закінчитися будівництво сховища. Крім того, білорусі було передано ракетний комплекс "Іскандер", який може використовувати цю зброю, і під несення ядерних ракет переобладнано 10 літаків білоруських ВПС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хр*н їм: путін про бажання країн НАТО щодо скорочення ядерної зброї у рф