Хр*н їм: путін про бажання країн НАТО щодо скорочення ядерної зброї у рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. російський диктатор володимир путін похизувався, що що у рф більше ядерної зброї, ніж у країни НАТО, а також зауважив, що сподіватися на скорочення кількості - не варто, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Цитата
"У росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО, вони хочуть, щоб ми скоротили її - хр*н їм", - сказав путін.
Додамо
Крім того, путін додав, що перші ядерні заряди доставлено на територію білорусі.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін в черговий раз вирішив нагадати світу про ядерну зброю і зазначив, що її використання в Україні теоретично можливе.