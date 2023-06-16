путін про використання ядерної зброї в Україні: теоретично можливо

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 6418 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 26214 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 28410 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 35713 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 105990 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 175946 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 186521 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141771 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137485 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87769 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
30%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 22876 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 26805 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 28411 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 22342 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 10903 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 11243 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 26159 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 186490 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 241979 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 389726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16616 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21677 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37873 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34138 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141767 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

путін про використання ядерної зброї в Україні: теоретично можливо

Київ • УНН

 • 2082876 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. російський диктатор володимир путін в черговий раз вирішив нагадати світу про ядерну зброю і зазначив, що її використання в Україні теоретично можливе, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

путін про використання ядерної зброї в Україні: теоретично можливо

Цитата

"Використання ядерної зброї в Україні теоретично можливе у разі загрози існування росії, але ми зараз не маємо такої необхідності", - зазначив путін.

Додамо

Крім того, путін вирішив нагадати свою божевільну тезу про створення "санітарного кордону" в Україні.

"Київ повинен розуміти, що у разі атак по росії буде розглянуто питання створення "санітарного кордону" в Україні", - сказав диктатор.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін на економічному форумі у петербурзі поділився своєю фантазією, що рф нібито вдалося знищити під Києвом п'ять комплексів Patriot.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74