путін про використання ядерної зброї в Україні: теоретично можливо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. російський диктатор володимир путін в черговий раз вирішив нагадати світу про ядерну зброю і зазначив, що її використання в Україні теоретично можливе, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Використання ядерної зброї в Україні теоретично можливе у разі загрози існування росії, але ми зараз не маємо такої необхідності", - зазначив путін.
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Крім того, путін вирішив нагадати свою божевільну тезу про створення "санітарного кордону" в Україні.
"Київ повинен розуміти, що у разі атак по росії буде розглянуто питання створення "санітарного кордону" в Україні", - сказав диктатор.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін на економічному форумі у петербурзі поділився своєю фантазією, що рф нібито вдалося знищити під Києвом п'ять комплексів Patriot.