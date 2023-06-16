путин об использовании ядерного оружия в Украине: теоретически возможно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. российский диктатор владимир путин в очередной раз решил напомнить миру о ядерном оружии и отметил, что его использование в Украине теоретически возможно, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Использование ядерного оружия в Украине теоретически возможно в случае угрозы существования россии, но мы сейчас не имеем такой необходимости", - отметил путин.
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Кроме того, путин решил напомнить свой безумный тезис о создании "санитарной границы" в Украине.
"Киев должен понимать, что в случае атак по россии будет рассмотрен вопрос создания "санитарной границы" в Украине", - сказал диктатор.
Напомним
российский диктатор владимир путин на экономическом форуме в петербурге поделился своей фантазией, что рф якобы удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot.