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путин об использовании ядерного оружия в Украине: теоретически возможно

Киев • УНН

 • 2082876 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. российский диктатор владимир путин в очередной раз решил напомнить миру о ядерном оружии и отметил, что его использование в Украине теоретически возможно, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин об использовании ядерного оружия в Украине: теоретически возможно

Цитата

"Использование ядерного оружия в Украине теоретически возможно в случае угрозы существования россии, но мы сейчас не имеем такой необходимости", - отметил путин.

Добавим

Кроме того, путин решил напомнить свой безумный тезис о создании "санитарной границы" в Украине.

"Киев должен понимать, что в случае атак по россии будет рассмотрен вопрос создания "санитарной границы" в Украине", - сказал диктатор.

Напомним

российский диктатор владимир путин на экономическом форуме в петербурге поделился своей фантазией, что рф якобы удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot.

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