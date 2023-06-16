путін нафантазував, що рф вдалось знищити під Києвом п'ять комплексів Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. російський диктатор володимир путін на економічному форумі у петербурзі поділився своєю фантазією, що рф нібито вдалося знищити під Києвом п'ять комплексів Patriot, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то що нам варто знищити будь-яку будівлю у центрі Києва? Всі просто чекають, що ми почнемо натискати кнопки. Але немає такої потреби, тому що на фронті противник успіху не має", - сказав путін.
Додамо
російський диктатор вже не вперше фантазує щодо знищення техніки. Щоправда, щоразу фантазії розбиваються об факти. Фейки росії про "великі" втрати ЗСУ висміяв навіть міністр оборони США Ллойд Остін.
Як відомо, офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot.