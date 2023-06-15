Міністр оборони США висміяв фейки росії про "великі" втрати ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін висміяв фейки росії про "великі" втрати ЗСУ та заявив, що в України ще багато бойової сили. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-13", передає кореспондент УНН.
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«Росіяни показали нам тих самих п’ять транспортних засобів, які вони показують 1000 разів з різних ракурсів та кутів. В Україні ще багато бойової сили», - сказав Остін коментуючи фейки рф про нібито великі втрати ЗСУ.
Доповнення
Інститут вивчення війни повідомляв, що володимир путін намагається систематично перебільшувати українські втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ України як невдалий і знеохотити Захід продовжувати підтримувати Україну.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російські пропагандисти посилено відпрацьовують тему нібито "колосальних втрат" української техніки, зокрема, західних зразків.