ISW: путін перебільшує втрати України, аби знеохотити Захід надавати військову підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент росії володимир путін намагається систематично перебільшувати українські втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ України як невдалий і знеохотити Захід продовжувати підтримувати Україну. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Так, путін обговорив хід українського контрнаступу та дав зрозуміти, що, на його думку, росія зможе пережити військову підтримку Заходу для України.
Як зазначає ISW, він заявив, що російські цілі у війні принципово не змінилися, повторюючи шаблонні та неправдиві наративи, звинувачуючи Україну та НАТО в розв’язанні війни. Крім того, путін додав, що Захід може підштовхнути Україну до переговорів з росією, припинивши постачання Україні військової допомоги.
Також, путін зазначив, що 4 червня українські війська почали "масований" контрнаступ і заявив, що ЗСУ атакували на південному заході Донецької та Запорізької областей. При цьому, за його словами, українська армія зазнала значних втрат. путін заявив, що Україна втратила 160 танків, тоді як російські сили втратили лише 54 танки.
"Можливо, путін намагається систематично перебільшувати українські втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ України як невдалий і знеохотити Захід продовжувати підтримувати Україну. Колишній російський офіцер і затятий ультранаціоналіст ігор гіркін зауважив, що коментарі путіна свідчать про те, що міністерство оборони рф продовжує дезінформувати його про справжню ситуацію на полі бою", - підкреслили в Інституті вивчення війни.
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Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, що зусилля міноборони рф спрямовані на централізацію контролю над російськими нерегулярними військами та на обмеження незалежності пригожина.