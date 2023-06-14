"Це самопереконання": у Генштабі відреагували на останні заяви путіна щодо втрат України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Заяви російського президента володимира путіна щодо нібито великих втрат України на війні та зокрема під час наступу є самопереконанням. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав пресофіцер 112 бригади Територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
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"Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з путіним його радники спілкуються мовою папочок і звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти його, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії. Тому намагаються свої поразки на фронті пояснювати тим, що вони нібито потужно воюють, знищують українську техніку і малюють якісь неймовірні цифри", – сказав Ковальов.
Він також нагадав про відео, оприлюднене обороним відомством рф, щодо нібито "знищення" української техніки.
"Дуже дивно, але ці от нібито українські танки нагадують насправді комбайни, які просто працюють у полі. Про це вже розказали всі аналітики. Це навіть висміяв терорист пригожин. Очевидно, що такі заяви і такі відео потрібно більше для заспокоєння російського народу, електорату з традиційним російським гаслом, що так зване сво йде по плану", – підкреслив Ковальов.
Нагадаємо
міноборони рф 6 червня заявило про знищення восьми танків "Леопард" та опублікувало начебто відповідне відео. Згодом, самі ж російські ЗМІ та Telegram-канали з'ясували, що на кадрах насправді не українська військова техніка, а звичайні комбайни.