"Это самоубеждение": в Генштабе отреагировали на последние заявления путина относительно потерь Украины

Цитата

"Это самовнушение, самоубеждение. Мы же знаем, что на самом деле с путиным его советники общаются на языке папочек и отчетов. Нужно было подавать победные реляции, не сообщать ему, что фактически украинцы имеют успех, проводят активные наступательные действия. Поэтому пытаются свои поражения на фронте объяснять тем, что они якобы мощно воюют, уничтожают украинскую технику и рисуют какие-то невероятные цифры", – сказал Ковалев.

Он также напомнил о видео, обнародованном оборонным ведомством рф, о якобы "уничтожении" украинской техники.

"Очень странно, но эти вот якобы украинские танки напоминают на самом деле комбайны, которые просто работают в поле. Об этом уже рассказали все аналитики. Это даже высмеял террорист пригожин. Очевидно, что такие заявления и такие видео нужно больше для успокоения российского народа, электората с традиционным российским лозунгом, что так называемое сво идет по плану", – подчеркнул Ковалев.

Напомним

минобороны рф 6 июня заявило об уничтожении восьми танков "Леопард" и опубликовало якобы соответствующее видео. Впоследствии, сами же российские СМИ и Telegram-каналы выяснили, что на кадрах на самом деле не украинская военная техника, а обычные комбайны.