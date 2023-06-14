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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Это самоубеждение": в Генштабе отреагировали на последние заявления путина относительно потерь Украины

Киев • УНН

 • 6081392 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Заявления российского президента владимира путина о якобы больших потерях Украины на войне и в частности во время наступления является самоубеждением. Об этом в эфире Радио Свобода сказал пресс-офицер 112 бригады Территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.

"Это самоубеждение": в Генштабе отреагировали на последние заявления путина относительно потерь Украины

Цитата

"Это самовнушение, самоубеждение. Мы же знаем, что на самом деле с путиным его советники общаются на языке папочек и отчетов. Нужно было подавать победные реляции, не сообщать ему, что фактически украинцы имеют успех, проводят активные наступательные действия. Поэтому пытаются свои поражения на фронте объяснять тем, что они якобы мощно воюют, уничтожают украинскую технику и рисуют какие-то невероятные цифры", – сказал Ковалев.

Он также напомнил о видео, обнародованном оборонным ведомством рф, о якобы "уничтожении" украинской техники.

"Очень странно, но эти вот якобы украинские танки напоминают на самом деле комбайны, которые просто работают в поле. Об этом уже рассказали все аналитики. Это даже высмеял террорист пригожин. Очевидно, что такие заявления и такие видео нужно больше для успокоения российского народа, электората с традиционным российским лозунгом, что так называемое сво идет по плану", – подчеркнул Ковалев.

Напомним

минобороны рф 6 июня заявило об уничтожении восьми танков "Леопард" и опубликовало якобы соответствующее видео. Впоследствии, сами же российские СМИ и Telegram-каналы выяснили, что на кадрах на самом деле не украинская военная техника, а обычные комбайны.

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