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Замість танка - комбайн: окупанти заявили про знищення "Леопардів", які насправді виявилися сільгосптехнікою

Київ • УНН

 • 684316 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. міноборони рф 6 червня заявило про знищення восьми танків "Леопард" та опублікувало начебто відповідне відео. Згодом, самі ж російські ЗМІ та Telegram-канали з'ясували, що на кадрах насправді не українська військова техніка, а звичайні комбайни, передає УНН.

Замість танка - комбайн: окупанти заявили про знищення "Леопардів", які насправді виявилися сільгосптехнікою

Деталі

Як пишуть російські Telegram-канали, знищена машина значно більше схожа на комбайн John Deer 4830.

"Якщо збільшити кадр, то у контурах об'єкту можна розглянути щось схоже на сільгосптехніку. В контурах виділяються колеса, а "ствол" нагадує шнек. Та й сам екіпаж вертольота у переговорах не називає мету "Леопардом", - йдеться у дописах росіян.

Вони також додають, що відео, яке використовувало міноборони рф, можливо є торішніми кадрами об'єктивного контролю з вертольота Ка-52.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму "зламали" трансляцію низки телеканалів і запустили відео Міноборони України про тишу навколо контрнаступу.

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