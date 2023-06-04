В Криму "зламали" трансляцію телеканалів й запустили відео Міноборони про тишу навколо контрнаступу

Пропагандистське російське телебачення в Криму "зламали" і запустили відеоролик про контрнаступ ЗСУ, який сьогодні опублікувало Міноборони: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

Декілька кабельних операторів у Криму розпочали відключення сигналу через перелом трансляції, повідомив "радник голови" Криму олег крючков.

"Зламана трансляція низки кримських кабельних операторів. Йде відключення сигналу. Ефірне телебачення - всі мультиплекси - працюють у звичайному режимі", - написав він.

Про які саме оператори йдеться, окупант не уточнив.