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В Криму "зламали" трансляцію телеканалів й запустили відео Міноборони про тишу навколо контрнаступу

Київ • УНН

 • 884451 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У тимчасово окупованому Криму "зламали" трансляцію низки телеканалів і запустили ролик про ЗСУ, інформує УНН.

В Криму "зламали" трансляцію телеканалів й запустили відео Міноборони про тишу навколо контрнаступу

Пропагандистське російське телебачення в Криму "зламали" і запустили відеоролик про контрнаступ ЗСУ, який сьогодні опублікувало Міноборони: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

Декілька кабельних операторів у Криму розпочали відключення сигналу через перелом трансляції, повідомив "радник голови" Криму олег крючков.

"Зламана трансляція низки кримських кабельних операторів. Йде відключення сигналу. Ефірне телебачення - всі мультиплекси - працюють у звичайному режимі", - написав він.

Про які саме оператори йдеться, окупант не уточнив.

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