В Крыму "взломали" трансляцию телеканалов и запустили видео Минобороны о тишине вокруг контрнаступления
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Во временно оккупированном Крыму "сломали" трансляцию ряда телеканалов и запустили ролик о ВСУ, информирует УНН.
Пропагандистское российское телевидение в Крыму "взломали" и запустили видеоролик о контрнаступлении ВСУ, который сегодня опубликовало Минобороны: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".
Несколько кабельных операторов в Крыму начали отключение сигнала из-за перелома трансляции, сообщил "советник главы" Крыма олег крючков.
"Сломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме", - написал он.
О каких именно операторах идет речь, оккупант не уточнил.