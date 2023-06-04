В Крыму "взломали" трансляцию телеканалов и запустили видео Минобороны о тишине вокруг контрнаступления

Пропагандистское российское телевидение в Крыму "взломали" и запустили видеоролик о контрнаступлении ВСУ, который сегодня опубликовало Минобороны: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Несколько кабельных операторов в Крыму начали отключение сигнала из-за перелома трансляции, сообщил "советник главы" Крыма олег крючков.

"Сломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме", - написал он.

О каких именно операторах идет речь, оккупант не уточнил.