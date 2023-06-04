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Міноборони про контрнаступ: "Плани люблять тишу, оголошення про початок не буде"

Київ • УНН

 • 429411 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Оголошення про початок українського контрнаступу не буде, адже плани люблять тишу. Про це повідомила заступниці міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Міноборони про контрнаступ: "Плани люблять тишу, оголошення про початок не буде"

Цитата

«Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде», - підписала відео Маляр.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що коли українські військові почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ відбувається.

Також Зеленський заявляв, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, однак додав, що це "може зайняти деякий час" і матиме "велику ціну".

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