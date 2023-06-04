Минобороны о контрнаступлении: "Планы любят тишину, объявления о начале не будет"

Цитата

«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», - подписала видео Маляр.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что когда украинские военные начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление происходит.

Также Зеленский заявлял, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену".