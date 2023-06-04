Минобороны о контрнаступлении: "Планы любят тишину, объявления о начале не будет"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Объявления о начале украинского контрнаступления не будет, ведь планы любят тишину. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», - подписала видео Маляр.
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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что когда украинские военные начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление происходит.
Также Зеленский заявлял, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену".