Вместо танка - комбайн: оккупанты заявили об уничтожении "Леопардов", которые на самом деле оказались сельхозтехникой

Детали

Как пишут российские Telegram-каналы, уничтоженная машина значительно больше похожа на комбайн John Deer 4830.

"Если увеличить кадр, то в контурах объекта можно рассмотреть нечто похожее на сельхозтехнику. В контурах выделяются колеса, а "ствол" напоминает шнек. И сам экипаж вертолета в переговорах не называет цель "Леопардом", - говорится в сообщениях россиян.

Они также добавляют, что видео, которое использовало минобороны рф, возможно является прошлогодними кадрами объективного контроля с вертолета Ка-52.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму "взломали" трансляцию ряда телеканалов и запустили видео Минобороны Украины о тишине вокруг контрнаступления.