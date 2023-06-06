Вместо танка - комбайн: оккупанты заявили об уничтожении "Леопардов", которые на самом деле оказались сельхозтехникой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. минобороны рф 6 июня заявило об уничтожении восьми танков "Леопард" и опубликовало якобы соответствующее видео. Впоследствии, сами же российские СМИ и Telegram-каналы выяснили, что на кадрах на самом деле не украинская военная техника, а обычные комбайны, передает УНН.
Детали
Как пишут российские Telegram-каналы, уничтоженная машина значительно больше похожа на комбайн John Deer 4830.
"Если увеличить кадр, то в контурах объекта можно рассмотреть нечто похожее на сельхозтехнику. В контурах выделяются колеса, а "ствол" напоминает шнек. И сам экипаж вертолета в переговорах не называет цель "Леопардом", - говорится в сообщениях россиян.
Они также добавляют, что видео, которое использовало минобороны рф, возможно является прошлогодними кадрами объективного контроля с вертолета Ка-52.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму "взломали" трансляцию ряда телеканалов и запустили видео Минобороны Украины о тишине вокруг контрнаступления.