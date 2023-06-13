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ISW: зусилля міноборони рф спрямовані на централізацію контролю та обмеження незалежності пригожина

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Зусилля міноборони рф спрямовані на централізацію контролю над російськими нерегулярними військами та на обмеження незалежності пригожина. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.

ISW: зусилля міноборони рф спрямовані на централізацію контролю та обмеження незалежності пригожина

Цитата

"Зусилля російського міноборони, ймовірно, спрямовані на централізацію контролю над російським нерегулярними підрозділами у відповідь на контрнаступ України, а також на обмеження незалежності пригожина", - підкреслили в ISW.

Деталі

Як зазначається, воєнкор, пов’язаний з "вагнером", стверджував, що новий указ міністра оборони рф сергія шойгу легалізує знищення ПВК і що міноблорони росії використовуватиме цей указ, щоб припинити надання військам "вагнера" боєприпасів, медичної допомоги та військового обладнання.

Член комітету держдуми рф з оборони і затятий критик "вагнера" віктор соболєв заявив, що міноборони рф не дозволить добровольцям брати участь у бойових діях без підписання військового контракту з міністерством оборони. Це може зробити незаконними дії сил "вагнера" на передовій.

Російські воєнкори також натякнули, що наказ може дозволити міноборони рф довше утримувати військовослужбовців за контрактом на передовій, оскільки вони стверджують, що міністерство, ймовірно, менше дотримуватиметься контрактних термінів, ніж ПВК, такі як "вагнера".

Інший воєнкор стверджував, що оголошення шойгу є дивним, враховуючи, що українські війська щойно почали контрнаступ, а також зазначив, що російське міноборони надає пріоритет бюрократичному усуненню "вагнера" замість того, щоб зосередитися на контрнаступі.

В Інституті вивчення війни додали, що шойгу та російське військове командування можуть використовувати важелі, щоб, можливо, відновити певну прихильність президента росії володимира путіна, щоб продовжити формалізацію російських нерегулярних сил, що вони, ймовірно, спочатку планували взимку 2023 року. Там наголосили, що операції пригожина в Бахмуті взимку та навесні 2023 року та відсутність вирішальних перемог російського міноборони на Донбасі, можливо, обмежили здатність російського міністерства добитися бажаної формалізації російських сил. 

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни зазначали, що у ході контрнаступу ЗСУ досягли перших успіхів у деокупації, чим викликали досить мізерну реакцію кремля. Ймовірно, керівництво рф намагається применшити значення прориву лінії оборони.

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