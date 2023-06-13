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ISW: усилия минобороны рф направлены на централизацию контроля и ограничение независимости пригожина

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Усилия минобороны рф направлены на централизацию контроля над российскими нерегулярными войсками и на ограничение независимости пригожина. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

ISW: усилия минобороны рф направлены на централизацию контроля и ограничение независимости пригожина

Цитата

"Усилия российского минобороны, вероятно, направлены на централизацию контроля над российским нерегулярными подразделениями в ответ на контрнаступление Украины, а также на ограничение независимости пригожина", - подчеркнули в ISW.

Детали

Как отмечается, военкор, связанный с "вагнером", утверждал, что новый указ министра обороны рф сергея шойгу легализует уничтожение ЧВК и что минобороны россии будет использовать этот указ, чтобы прекратить предоставление войскам "вагнера" боеприпасов, медицинской помощи и военного оборудования.

Член комитета госдумы рф по обороне и ярый критик "вагнера" виктор соболев заявил, что минобороны рф не позволит добровольцам участвовать в боевых действиях без подписания военного контракта с министерством обороны. Это может сделать незаконными действия сил "вагнера" на передовой.

Российские военкоры также намекнули, что приказ может позволить минобороны рф дольше удерживать военнослужащих по контракту на передовой, поскольку они утверждают, что министерство, вероятно, будет меньше придерживаться контрактных сроков, чем ЧВК, такие как "вагнера".

Другой военкор утверждал, что объявление шойгу является странным, учитывая, что украинские войска только что начали контрнаступление, а также отметил, что российское минобороны отдает приоритет бюрократическому устранению "вагнера" вместо того, чтобы сосредоточиться на контрнаступлении.

В Институте изучения войны добавили, что шойгу и российское военное командование могут использовать рычаги, чтобы, возможно, восстановить определенную приверженность президента россии владимира путина, чтобы продолжить формализацию российских нерегулярных сил, что они, вероятно, изначально планировали зимой 2023 года. Там отметили, что операции пригожина в Бахмуте зимой и весной 2023 года и отсутствие решающих побед российского минобороны на Донбассе, возможно, ограничили способность российского министерства добиться желаемой формализации российских сил. 

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что в ходе контрнаступления ВСУ достигли первых успехов в деоккупации, чем вызвали довольно скудную реакцию кремля. Вероятно, руководство рф пытается преуменьшить значение прорыва линии обороны.

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