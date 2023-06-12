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ISW: кремль намагається применшити значення прориву ЗСУ лінії оборони та деокупацію територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У ході контрнаступу ЗСУ досягли перших успіхів у деокупацію, чим викликали досить мізерну реакцію кремля. Ймовірно, керівництво рф намагається применшити значення прориву лінії оборони. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

ISW: кремль намагається применшити значення прориву ЗСУ лінії оборони та деокупацію територій

Деталі

Російські джерела, прорив лінії оборони характеризують як бої, які тривають у «сірій зоні» чи спірних районах. Ба більше, вони зазначають, що українські сили діють у районах, які російські війська не повністю окупували до українських атак на півдні України. 

Ймовірно, влада рф називає просування ЗСУ та прорив лінії оборони захопленням «сірих зон», щоб применшити українські досягнення та не повідомляти про прорив українських сил.

Нагадаємо 

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Мкарівка.

Також українським захисникам вдалося звільнити ще один населений пункт у Донецькій області – село Нескучне.

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