ISW: кремль пытается преуменьшить значение прорыва ВСУ линии обороны и деоккупацию территорий

Детали

Российские источники, прорыв линии обороны характеризуют как бои, которые продолжаются в «серой зоне» или спорных районах. Более того, они отмечают, что украинские силы действуют в районах, которые российские войска не полностью оккупировали до украинских атак на юге Украины.

Вероятно, власти рф называют продвижение ВСУ и прорыв линии обороны захватом «серых зон», чтобы преуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорыве украинских сил.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Мкаровка.

Также украинским защитникам удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области – село Нескучное.