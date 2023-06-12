ISW: кремль пытается преуменьшить значение прорыва ВСУ линии обороны и деоккупацию территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В ходе контрнаступления ВСУ достигли первых успехов в деоккупации, чем вызвали довольно скудную реакцию кремля. Вероятно, руководство рф пытается преуменьшить значение прорыва линии обороны. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
Российские источники, прорыв линии обороны характеризуют как бои, которые продолжаются в «серой зоне» или спорных районах. Более того, они отмечают, что украинские силы действуют в районах, которые российские войска не полностью оккупировали до украинских атак на юге Украины.
Вероятно, власти рф называют продвижение ВСУ и прорыв линии обороны захватом «серых зон», чтобы преуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорыве украинских сил.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Мкаровка.
Также украинским защитникам удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области – село Нескучное.