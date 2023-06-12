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ISW: кремль пытается преуменьшить значение прорыва ВСУ линии обороны и деоккупацию территорий

Киев • УНН

 • 574768 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В ходе контрнаступления ВСУ достигли первых успехов в деоккупации, чем вызвали довольно скудную реакцию кремля. Вероятно, руководство рф пытается преуменьшить значение прорыва линии обороны. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

ISW: кремль пытается преуменьшить значение прорыва ВСУ линии обороны и деоккупацию территорий

Детали

Российские источники, прорыв линии обороны характеризуют как бои, которые продолжаются в «серой зоне» или спорных районах. Более того, они отмечают, что украинские силы действуют в районах, которые российские войска не полностью оккупировали до украинских атак на юге Украины. 

Вероятно, власти рф называют продвижение ВСУ и прорыв линии обороны захватом «серых зон», чтобы преуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорыве украинских сил.

Напомним 

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Мкаровка.

Также украинским защитникам удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области – село Нескучное.

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