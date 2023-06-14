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ISW: путин преувеличивает потери Украины, чтобы отбить у Запада желание оказывать военную поддержку

Киев • УНН

 • 2364185 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент россии владимир путин пытается систематически преувеличивать украинские потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление Украины как неудачное и отбить у Запада охоту продолжать поддерживать Украину. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

ISW: путин преувеличивает потери Украины, чтобы отбить у Запада желание оказывать военную поддержку

Детали

Так, путин обсудил ход украинского контрнаступления и дал понять, что, по его мнению, россия сможет пережить военную поддержку Запада для Украины. 

Как отмечает ISW, он заявил, что российские цели в войне принципиально не изменились, повторяя шаблонные и ложные нарративы, обвиняя Украину и НАТО в развязывании войны. Кроме того, путин добавил, что Запад может подтолкнуть Украину к переговорам с россией, прекратив поставки Украине военной помощи.

Также, путин отметил, что 4 июня украинские войска начали "массированное" контрнаступление и заявил, что ВСУ атаковали на юго-западе Донецкой и Запорожской областей. При этом, по его словам, украинская армия понесла значительные потери. путин заявил, что Украина потеряла 160 танков, тогда как российские силы потеряли лишь 54 танка.

"Возможно, путин пытается систематически преувеличивать украинские потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление Украины как неудачное и отбить у Запада желание продолжать поддерживать Украину. Бывший российский офицер и ярый ультранационалист игорь гиркин отметил, что комментарии путина свидетельствуют о том, что министерство обороны рф продолжает дезинформировать его об истинной ситуации на поле боя", - подчеркнули в Институте изучения войны.

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Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что усилия минобороны рф направлены на централизацию контроля над российскими нерегулярными войсками и на ограничение независимости пригожин.

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