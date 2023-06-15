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Министр обороны США высмеял фейки россии о "больших" потерях ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин высмеял фейки россии о "больших" потерях ВСУ и заявил, что у Украины еще много боевой силы. Об этом он сказал во время брифинга по итогам "Рамштайн-13", передает корреспондент УНН.

Министр обороны США высмеял фейки россии о "больших" потерях ВСУ

Цитата

«Россияне показали нам тех самых пять транспортных средств, которые они показывают 1000 раз с разных ракурсов и углов. В Украине еще много боевой силы», - сказал Остин комментируя фейки рф о якобы больших потерях ВСУ.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что владимир путин пытается систематически преувеличивать украинские потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление Украины как неудачное и обескуражить Запад продолжать поддерживать Украину.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские пропагандисты усиленно отрабатывают тему якобы "колоссальных потерь" украинской техники, в частности, западных образцов.

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