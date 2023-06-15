Министр обороны США высмеял фейки россии о "больших" потерях ВСУ

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«Россияне показали нам тех самых пять транспортных средств, которые они показывают 1000 раз с разных ракурсов и углов. В Украине еще много боевой силы», - сказал Остин комментируя фейки рф о якобы больших потерях ВСУ.

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Институт изучения войны сообщал, что владимир путин пытается систематически преувеличивать украинские потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление Украины как неудачное и обескуражить Запад продолжать поддерживать Украину.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские пропагандисты усиленно отрабатывают тему якобы "колоссальных потерь" украинской техники, в частности, западных образцов.