путин нафантазировал, что рф удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. российский диктатор владимир путин на экономическом форуме в петербурге поделился своей фантазией, что рф якобы удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Все просто ждут, что мы начнем нажимать кнопки. Но нет такой необходимости, потому что на фронте противник успеха не имеет", - сказал путин.
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российский диктатор уже не впервые фантазирует об уничтожении техники. Правда, каждый раз фантазии разбиваются о факты. Фейки россии о "больших" потерях ВСУ высмеял даже министр обороны США Ллойд Остин.
Как известно, официально Вооруженные силы Украины получили два комплекса Patriot.