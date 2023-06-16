путин нафантазировал, что рф удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot

Цитата

"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Все просто ждут, что мы начнем нажимать кнопки. Но нет такой необходимости, потому что на фронте противник успеха не имеет", - сказал путин.

Добавим

российский диктатор уже не впервые фантазирует об уничтожении техники. Правда, каждый раз фантазии разбиваются о факты. Фейки россии о "больших" потерях ВСУ высмеял даже министр обороны США Ллойд Остин.

Как известно, официально Вооруженные силы Украины получили два комплекса Patriot.