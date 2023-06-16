Хр*н им: путин о желании стран НАТО по сокращению ядерного оружия у рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. российский диктатор владимир путин похвастался, что у рф больше ядерного оружия, чем у страны НАТО, а также отметил, что надеяться на сокращение количества - не стоит, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"У россии больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его - хр*н им", - сказал путин.
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Кроме того, путин добавил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию беларуси.
Напомним
российский диктатор владимир путин в очередной раз решил напомнить миру о ядерном оружии и отметил, что его использование в Украине теоретически возможно.