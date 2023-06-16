Хр*н им: путин о желании стран НАТО по сокращению ядерного оружия у рф

Цитата

"У россии больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его - хр*н им", - сказал путин.

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Кроме того, путин добавил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию беларуси.

Напомним

российский диктатор владимир путин в очередной раз решил напомнить миру о ядерном оружии и отметил, что его использование в Украине теоретически возможно.