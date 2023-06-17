путин заявил, что первое тактическое ядерное оружие уже доставлено в беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. российский диктатор владимир путин заявил, что первая партия тактического ядерного вооружения доставлена в беларусь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на слова путина, которые приводят российские СМИ.
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"Мы часть тактического оружия переместим на белорусскую территорию. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию беларуси. До конца лета мы эту работу выполним полностью. Это элемент именно сдерживания", – подчеркнул он.
Напомним
9 июня на встрече с самопровазлашенным президентом беларуси александром лукашенко путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в беларуси начнется в июле 2023 года. По его словам, подготовка сооружений для хранения тактического ядерного оружия в беларуси заканчивается 7-8 июля и сразу же после этого российская сторона начнет перевозку в страну тактического ядерного вооружения.
Ранее в марте этого года путин заявил, что россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие: якобы к 1 июля там должно закончиться строительство хранилища. Кроме того, беларуси был передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие, и под несение ядерных ракет переоборудованы 10 самолетов белорусских ВВС.
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