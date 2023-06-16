лукашенко сприяє все більшому контролю рф над білоруссю - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Згода рф та білорусі щодо розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію рб демонструє те, що самопроголошений президент олександр лукашенко надає все більший контроль над країною кремлю. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, пише УНН.
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Міллер заявив, що це рішення лукашенка є "безвідповідальним та провокаційним".
"Стосовно білорусі, це ще один приклад того, як лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, щоби поступитися кремлю ще більшим контролем над білоруссю - всупереч волі білоруського народу", - сказав Міллер.
Ба більше, ці дії свідчать і про безвідповідальність з боку кремля. Проте речник Держдепу підтвердив, що США поки що не бачать підстав для коригування позицій своїх ядерних сил.
Нагадаємо
росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї у білорусі після того, як об'єкти будуть готові 7-8 липня.