лукашенко способствует все большему контролю рф над беларусью - Госдеп США

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Миллер заявил, что это решение лукашенко является "безответственным и провокационным".

"В отношении беларуси, это еще один пример того, как лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, чтобы уступить кремлю еще больший контроль над юеларусью - вопреки воле белорусского народа", - сказал Миллер.

Более того, эти действия свидетельствуют и о безответственности со стороны кремля. Однако, представитель Госдепа подтвердил, что США пока не видят оснований для корректировки позиций своих ядерных сил.

Напомним

россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в беларуси после того, как объекты будут готовы 7-8 июля.