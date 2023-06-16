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лукашенко способствует все большему контролю рф над беларусью - Госдеп США

Киев • УНН

 • 977746 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Согласие рф и ьеларуси по размещению российского тактического ядерного оружия на территорию рб демонстрирует то, что самопровозглашенный президент александр лукашенко предоставляет все больший контроль над страной кремлю. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, пишет УНН.

лукашенко способствует все большему контролю рф над беларусью - Госдеп США

Детали 

Миллер заявил, что это решение лукашенко является "безответственным и провокационным".

"В отношении беларуси, это еще один пример того, как лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, чтобы уступить кремлю еще больший контроль над юеларусью - вопреки воле белорусского народа", - сказал Миллер.

Более того, эти действия свидетельствуют и о безответственности со стороны кремля. Однако, представитель Госдепа подтвердил, что США пока не видят оснований для корректировки позиций своих ядерных сил.

Напомним 

россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в беларуси после того, как объекты будут готовы 7-8 июля.

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