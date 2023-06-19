В Раде хотят обратиться к ООН, ПАСЕ и другим организациям с призывом признать беларусь государством-агрессором
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании беларуси государством-агрессором, передает УНН со ссылкой на ВР.
Детали
Отмечается, что принимая во внимание нежелание беларуси прекратить позволять российской федерации использовать свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для вторжения на суверенную территорию Украины вопреки международным обязательствам, необходимо признать республику беларусь государством-агрессором.
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Проект обращения Верховной Рады Украины направлен на:
• привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки республикой беларусь агрессии российской федерации против Украины, использования территории, инфраструктуры Республики беларусь для осуществления террористических атак на территорию Украины, что усиливает способность российской федерации вести боевые действия и побуждает ее к эскалации вооруженной агрессии против Украины и всего цивилизованного мира;
• безотлагательное инициирование на международном уровне мер, способных предотвратить помощь и содействие государству-террористу – российской федерации;
• привлечение к ответственности должностных лиц республики беларусь, взыскание репараций и возмещение нанесенного Украине ущерба.
Также проект постановления в частности, предусматривает:
• признание Республики беларусь государством-агрессором;
• акцент на недопустимости безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные с начала агрессии против Украины;
• призыв к международному сообществу о признании республики беларусь государством-агрессором, всесторонне поддерживающим терроризм российской федерации, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность;
• призыв к Правительству Украины немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и республикой беларусь;
• призыв к международным партнерам Украины усилить давление на республику беларусь, в том числе путем введения секторальных ограничительных мер (санкций), чтобы остановить агрессию и заставить белорусское руководство прекратить позволять использовать территорию республики беларусь для совершения военных преступлений, преступлений против человечности и террористических актов против Украины и ее граждан;
• призыв к правительствам и парламентам иностранных государств способствовать предоставлению Украине необходимой военной помощи с целью усиления ее оборонных возможностей, гуманитарной помощи для пострадавшего мирного населения и внутренне перемещенных лиц и т.д.
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