У Повітряних силах розповіли, які ракети будуть на винищувачах F-16
Київ • УНН
Речник ПС ЗС України заявив, що винищувачі F-16 будуть оснащені бомбами і ракетами, які зараз використовуються на літаках МіГ-29 і Су-27, але зможуть використовувати їх більш ефективно, ніж винищувачі радянських часів.
На літаки F-16 будуть встановлюватися бомби та ракети, які використовуються на Міг-29 та Су-27, але вони будуть застосовуватись значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
Питання в тому, які будуть засоби нам надаватися партнерами. Сьогодні ми використовуємо на літаках Міг-29 та Су-27 протирадіолокаційні ракети Harm, бомби GBU-62 JDAM. Це те, що теж буде висіти на F-16. Тільки ті бомби та ракети будуть застосовуватись значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні з радянських винищувачів
Речник ПС ЗСУ додав, що "не вистачає ще ракети якої?.. класу "повітря-повітря", AIM-120 Аmraam".
"Які будуть модифікації, теж буде проговорюватись з партнерами, ці ракети можуть завдавати ударів по повітряних цілях", - зазначив Ігнат.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає від союзників винищувачі F-16, то матиме право завдавати ударів по військовим цілях росії за межами нашої держави.
Зеленський провів Ставку: була закрита доповідь щодо F-16 для України22.02.24, 13:47 • 26030 переглядiв