У Повітряних силах розповіли, які ракети будуть на винищувачах F-16

На літаки F-16 будуть встановлюватися бомби та ракети, які використовуються на Міг-29 та Су-27, але вони будуть застосовуватись значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Питання в тому, які будуть засоби нам надаватися партнерами. Сьогодні ми використовуємо на літаках Міг-29 та Су-27 протирадіолокаційні ракети Harm, бомби GBU-62 JDAM. Це те, що теж буде висіти на F-16. Тільки ті бомби та ракети будуть застосовуватись значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні з радянських винищувачів